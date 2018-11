Famiglia:Emiliano,più servizi, più bimbi

(ANSA) - BARI, 23 NOV - "Serve un riequilibrio e una redistribuzione della ricchezza che consenta a tutti di fare più figli" ma "bisogna sostenere soprattutto le famiglie più povere per avere degli indici di natalità più elevati, dando loro servizi. Questo connoterà il Piano della famiglia: un piano che funzioni deve andare verso gli asili nido, le case popolari, l'occupazione, non basta qualche sconto fiscale per fare più figli". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, chiudendo a Bari la prima Conferenza regionale delle Famiglie, unica nel suo genere in Italia, finalizzata alla redazione condivisa di un nuovo Piano regionale delle politiche familiari. Per due giorni più di 300 persone, rappresentanti di amministrazioni, sindacati e associazioni si sono confrontate sulle necessità delle famiglie pugliesi. Emiliano si è "impegnato a coinvolgere le altre Regioni, nella Conferenza delle Regioni, nella scrittura di un disegno di legge da proporre al Parlamento per un Piano della Famiglia".