Capodanno a Bari, anche Meta e Rovazzi

(ANSA) - BARI, 23 NOV - Lunedì 31 dicembre 2018: quest'anno sarà Piazza Libertà a Bari l'imponente cornice del Capodanno di Canale 5. Promosso da RadioMediaset in partnership con Radionorba, l'evento sarà una serata all'insegna della grande musica italiana. A partire dalle 21.00 si avvicenderanno sul palco artisti, musicisti e interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme ad altri che negli ultimi anni hanno riempito i palazzetti e dominato le classifiche di vendita. I nomi sono: Annalisa, Benji & Fede, Luca Carboni, Elodie, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti, Irama, Junior Cally, Elettra Lamborghini, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Gue Pequeno, Ron, Fabio Rovazzi, Tiromancino. Confermata al timone della serata la padrona di casa Federica Panicucci. Con lei, sul palco e nel backstage che sarà allestito nella straordinaria cornice del Teatro Piccinni che per l'occasione sarà mostrato in anteprima in tutta la sua magnificenza dopo il lungo restauro, Daniele Battaglia e Dario Spada di Radio 105, Chiara Tortorella e Silvia Notargiacomo di R101, Kay Rush e Stefano Gallarini di Radio Monte Carlo, Roberto Gentile e Leonardo Fabrizi di Radio Subasio e Alan Palmieri e Antonella Caramia di Radionorba.

Dopo la mezzanotte il dj set di Max Brigante e l'energia del suo show Mamacita faranno ballare la piazza a ritmo di reggaeton, hip-hop & trap e R'n'B. L'intero evento sarà trasmesso a partire dalle 21.00 in diretta su Canale5 e in contemporanea su Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radionorba. Firmerà la regia Luigi Antonini.(ANSA).



Data ultima modifica 23 novembre 2018 ore 18:27