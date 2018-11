Coltellate a rivale in amore, arrestato

(ANSA) - BRINDISI, 22 NOV - Avrebbe sferrato sei coltellate all'addome e a una gamba al rivale in amore: con l'accusa di tentato omicidio i carabinieri di Cellino San Marco (Brindisi) hanno arrestato un uomo di 46 anni, Mario Marino. I fatti sono accaduti all'interno di un bar, ieri sera. I militari sono intervenuti dopo aver visto un uomo ferito, Piero Marino, 40 anni, il quale ha subito riferito di essere stato aggredito poco prima, indicando il responsabile del gesto. L'uomo è ora ricoverato all'ospedale Perrino di Brindisi, non in pericolo di vita. L'aggressore è stato condotto in carcere. Si era disfatto dell'arma usata, un coltello a serramanico di 12 centimetri, trovato poi in un cestino per i rifiuti all'interno del bar.

Dalle indagini è emerso che l'attuale compagna della vittima, aveva avuto una relazione con il feritore.(ANSA).