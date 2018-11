Dl Sicurezza: raccolte 500 firme a Bari

(ANSA) - BARI, 21 NOV - Quaranta associazioni baresi e oltre 500 cittadini hanno sottoscritto l'appello rivolto ai deputati italiani "per fermare il decreto sicurezza promosso dal ministro Salvini". Il testo dell'appello è stato consegnato questa mattina in Prefettura a Bari, alla vigilia della discussione alla Camera del decreto. Tra le sottoscrizioni ci sono quelle delle associazioni Squola Penny Wirton, che ha promosso l'iniziativa, Arci, Libera, Cgil, Caritas e tante altre.

"Sentiamo forte l'urgenza - è scritto nell'appello - di far arrivare la nostra voce nell'Aula in cui si deciderà la posizione del nostro Paese rispetto alla salvaguardia dei Diritti Umani". Per le associazioni baresi, che chiedono di "accogliere le proposte migliorative, come l'emendamento 6, proposto dall'ANCI" sugli Sprar, "occorre lavorare per facilitare il più possibile l'integrazione e non approvare norme che rischiano di far aumentare l'irregolarità".