Agguato a Bari, grave pregiudicato

(ANSA) - BARI, 21 NOV - Un uomo, Domenico Capriati, di 49 anni, con precedenti penali, è stato ferito gravemente con numerosi colpi di arma da fuoco sparati in serata, poco dopo le 21.00, da persone non ancora identificate. L'uomo è stato raggiunto dai colpi ad un braccio e alla testa. E' ora ricoverato in gravi condizioni nel policlinico di Bari.

L'agguato è avvenuto mentre Domenico Capriati stava rientrando a casa e si trovava in via Archimede, nel quartiere Japigia, in un cortile condominiale. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Polizia, della Squadra Mobile e della Scientifica. (ANSA).