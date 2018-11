Aeroporti: a maggio volo Bari-Cracovia

(ANSA) - BARI, 21 NOV - Dal 2 maggio 2019 ci sarà un nuovo collegamento Wizz Air tra Bari e Cracovia. Il volo sarà operato su tre frequenze settimanali ogni martedì, giovedì e sabato. Per il presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, "l'avvio del collegamento con Cracovia rientra in una precisa attività di pianificazione strategica con l'Agenzia Pugliapromozione. In questi anni, infatti, la Polonia si è segnalata quale mercato in forte crescita per l'incoming pugliese; siamo certi che il volo su Cracovia, quarta destinazione polacca di Wizz Air, con la quale abbiamo definito la conferma per la prossima stagione estiva dei collegamenti con Varsavia, Katowice e Breslavia, farà crescere gli arrivi da un'area dinamica e con concreti margini di crescita".