Dal 2019 volo Bari-Marsiglia con Volotea

(ANSA) - BARI, 20 NOV - Volotea, la compagnia aerea che ha appena tagliato il traguardo dei 20 milioni di passeggeri, annuncia che da giugno 2019 partirà da Bari il nuovo volo per Marsiglia, con due frequenze settimanali, ogni lunedì e giovedì, per un totale di novemila posti. Inoltre, per la prossima estate la compagnia ha riconfermato tutto l'operativo volo in partenza dallo scalo pugliese, per un totale di 19 destinazioni di cui 16 in esclusiva. Da Brindisi, invece, per la prossima stagione il vettore riattiverà i collegamenti estivi verso Genova e Venezia.

In una nota Volotea evidenzia che da gennaio a ottobre 2018 ha trasportato più di 300.000 passeggeri in Puglia, pari a un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. "Siamo davvero entusiasti di annunciare la prima rotta d'oltralpe da Bari - commenta Valeria Rebasti, commercial country manager Italy e southeastern Europe di Volotea - Marsiglia è una città estremamente dinamica che ospita, durante tutto l'anno, numerosi eventi".