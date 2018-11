Inaugurata sede Regione Puglia a Tirana

(ANSA) - BARI, 19 NOV - "Noi abbiamo un legame fortissimo con l'Albania, un legame che dura da secoli e che ha superato anche momenti di difficoltà. Questa lunga storia di affetto e di amicizia ci ha portato ad investire, con convinzione, su questa sede stabile della Regione Puglia in piazza Skandembeg, a Tirana, a due passi dal Comune, nel cuore dell'Albania". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, avviando la sua missione istituzionale in Albania con l'inaugurazione della nuova sede della Regione a Tirana. "Un gesto - ha aggiunto Emiliano - anche per dire grazie per tutto quello che la città di Tirana ha fatto per la Regione Puglia, per l'accoglienza che da sempre ci ha attribuito e che speriamo di riuscire a dare sempre, anche grazie al lavoro dei nostri dipendenti che vorrei ringraziare per il magnifico lavoro svolto. Grazie di cuore anche per l'accoglienza al Sindaco della città, Erion Veliaj". "Questo ufficio - ha continuato Emiliano - gestisce programmi non solo del valore di diversi milioni di euro, ma sta costruendo visioni comuni con l'Albania e con la città di Tirana. Un lavoro preziosissimo che cresce ogni giorno di livello grazie al contributo di ogni singola persona. Un presidente, come un sindaco, non va da nessuna parte da solo".

"Abbiamo una cultura simile - ha continuato Emiliano - perché ci vogliamo bene, ci rispettiamo, perché ci siamo sempre aiutati e abbiamo anche, mi riferisco soprattutto all'Italia, riconosciuto gli errori commessi in passato". "Io sono sempre emozionato quando vengo a Tirana - ha aggiunto - perché provo orgoglio, come se fossi nato qui, quando vedo i progressi della città. Ho l'impressione che insieme, noi e l'Albania, ci siamo un po' ribellati al destino, ai luoghi comuni, a tutte le cose brutte che dicevano di noi". "Adesso invece - ha concluso Emiliano - queste cose si stanno trasformando in rispetto e mi accorgo che, anche grazie al presidente Edi Rama, l'Albania è molto ascoltata e il prestigio internazionale è di altissimo valore".(ANSA).



Data ultima modifica 19 novembre 2018 ore 18:14