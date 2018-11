Ex Ilva: AM, black out ferma 3 altoforni

(ANSA) - TARANTO, 17 NOV - "La situazione è sotto controllo e gli impianti stanno gradualmente riprendendo la marcia. Sono ripartire le Cokerie, stanno per essere riattivati l'Acciaieria e uno degli altoforni. Un altro altoforno riprenderà l'attività stasera e l'ultimo domani". Lo precisano fonti di ArcelorMittal Italia in relazione al black out che ha colpito lo stabilimento di Taranto per diverse ore, causando, tra l'altro, lo stop di tre altoforni. L'apertura per motivi di sicurezza delle valvole bleeder degli altoforni aveva causato la fuoriuscita di fumo e fiamme visibili a distanza. Nessun danno a persone e impianti.

Data ultima modifica 17 novembre 2018 ore 16:50