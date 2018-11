A comando esercito Puglia generale Rainò

(ANSA) - BARI, 17 NOV - Si è svolta nella caserma Picca di Bari la cerimonia di avvicendamento del Comandante territoriale dell'Esercito in Puglia: il Generale di Brigata Mauro Prezioso, che andrà a ricoprire incarichi presso gli organi di vertice della Forza Armata, ha ceduto il comando al Generale di Brigata Giorgio Rainò, proveniente dall'Ambasciata Italiana in Pakistan.

Durante il discorso di commiato, il Generale Prezioso ha evidenziato come il Comando Militare Esercito Puglia (CME Puglia) durante il triennio della sua permanenza ha cercato di essere tra la gente, nel territorio e a fianco delle istituzioni locali, al fine di creare sinergie e far conoscere le realtà della Forza Armata. A conferma di tale attività le oltre 100 iniziative svolte nel territorio, nelle scuole, nei musei, nelle piazze.

Il Comandante subentrante, Generale di Brigata Giorgio Rainò, di origini salentine, ha una lunga esperienza maturata in Patria e all'estero, in incarichi operativi, dirigenziali e diplomatici.(ANSA).