Ferito pregiudicato a Bari, arresti

(ANSA) - BARI, 16 NOV - Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno arrestato all'alba, su ordinanza della Procura di Bari, tre persone ritenute dagli investigatori contigue al clan Strisciuglio-Campanale in quanto ritenute responsabili di un agguato avvenuto nel quartiere San Girolamo di Bari, all'alba dell'11 maggio scorso nel quale rimase ferito con colpi di arma da fuoco Michele Loseto, con piccoli precedenti per furto. Un episodio che gli investigatori hanno ricondotto alla guerra tra clan rivali: da una parte gli Strisciuglio e i Campanale, dall'altra i Capriati, impegnati nella conquista del potere criminale a San Girolamo. Un ferimento ritenuto particolare perché la vittima fu costretta a mettersi in ginocchio, in segno di sottomissione, prima di essere colpita da proiettili d'arma da fuoco alla gamba sinistra. L'uomo fu soccorso dagli operatori del 118 e trasferito all'ospedale San Paolo dove agli investigatori la vittima non fu in grado di fornire notizie utili all'identificazione dei suoi aggressori.