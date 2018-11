Esercito,cambio a vertice Comando Puglia

(ANSA) - BARI, 16 NOV -Si è svolta oggi nel Cortile d'Onore della storica caserma "D.Picca", a Bari, la cerimonia di avvicendamento del Comandante territoriale dell'Esercito in Puglia. Alla presenza del vice Comandante per il Territorio del Comando delle Forze Operative Sud, Generale di Divisione, Gualtiero Mario De Cicco, il Generale di Brigata Mauro Prezioso - che andrà a ricoprire incarichi presso gli organi di vertice della Forza Armata - ha ceduto il comando al Generale di Brigata Giorgio Rainò, proveniente dall'Ambasciata Italiana in Pakistan. Durante il discorso di commiato il Generale Prezioso ha evidenziato come il Comando Militare Esercito "Puglia" (CME Puglia), durante il triennio della sua permanenza, ha cercato di essere tra la gente, nel territorio e a fianco delle istituzioni locali, al fine di creare sinergie e far conoscere le realtà della Forza Armata. "A conferma di tale attività - è stato sottolineato - le oltre 100 iniziative svolte nel territorio, nelle scuole, nei musei, nelle piazze, al fine di promuovere la cultura della Difesa e suggellare l'indissolubile rapporto tra l'Esercito le Istituzioni e la società". Il Generale Prezioso nel ringraziare le autorità presenti, ed in particolare i sindaci ha voluto, ancora una volta, salutare i suoi uomini e donne esprimendo tutto l'orgoglio di essere stato il loro Comandante. Il Comandante subentrante, Generale di Brigata Giorgio Rainò, di origini salentine, ha frequentato il 166° Corso "Dignità" dell'Accademia Militare, il 3° Corso ISSMI presso il Centro alti Studi della Difesa ed ha una lunga esperienza maturata in Patria e all'estero, in incarichi operativi, dirigenziali e diplomatici. È Laureato in Scienze Strategiche ed in Scienze Internazionali e Diplomatiche ed a conseguito i master in Studi internazionali strategico Militari, Scienze Strategiche e Peace Bulding Management.(ANSA).

