Ue,Emiliano relatore riduzione gas serra

(ANSA) - BARI, 15 NOV - Oggi la Commissione ambiente (Enve) del Comitato europeo delle regioni (Cdr), riunita a Bruxelles, ha nominato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, relatore del parere sulla 'Strategia europea di lungo termine per la riduzione dei gas ad effetto serra in linea con gli Accordi di Parigi'. Ne dà notizia la Regione evidenziando che la Strategia di cui l'Unione europea deve dotarsi, avrà il compito di delineare una visione condivisa per un'economia a basse emissioni di Co2, al fine di attuare gli Accordi di Parigi del 2016. La Strategia dovrà identificare percorsi innovativi in diversi settori, tra cui quello energetico che gioca un ruolo essenziale nella decarbonizzazione dei processi produttivi industriali. "Il cambiamento climatico - commenta Emiliano - è il tema sul quale siamo tutti chiamati a dare risposte concrete.

Si tratta di un problema che ha ricadute globali e incide sul benessere dell'ambiente e delle persone". "Ringrazio - prosegue - tutti coloro che hanno contribuito alla mia designazione in qualità di relatore di questo importante parere, che abbiamo fortemente voluto perché è perfettamente in linea con l'impegno e le azioni che il governo regionale sta svolgendo sin dall'avvio del mandato". "Intendiamo, in particolare - prosegue - sottolineare l'impegno del Gruppo socialista al Comitato delle regioni, senza il quale questo risultato non sarebbe stato possibile. Ritengo che le autorità locali e regionali abbiano la competenza e l'esperienza per poter validamente contribuire alle decisioni che in questo settore si dovranno assumere a livello europeo". "Questa nomina - conclude - testimonia l'apprezzamento a livello europeo per il lavoro svolto dalla Regione Puglia in questo ambito, con una serie di azioni che ho avuto il piacere di sottoporre all'attenzione del coordinatore del gruppo Pse nella lettera di candidatura".(ANSA).