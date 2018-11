Xylella:Emiliano,favorito Piano Silletti

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "La Regione Puglia non ha mai preso posizione contro il Piano Silletti, anzi lo ha agevolato e finanziato. Questa è la verità, tutto il resto sono solo polemiche che non servono a nulla". Lo ha detto il presidente dalla Regione Puglia, Michele Emiliano, in un'audizione davanti alla commissione Agricoltura della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa. Sotto accusa il tardivo abbattimento delle piante infette, che ha permesso alla malattia, diagnosticata nel 2013, di espandersi, diventando una vera e propria epidemia. Emiliano ha ripercorso le varie tappe della fitopatia che ha messo in ginocchio gli ulivi pugliesi, per danni che sfiorano il miliardo. "Attendiamo - ha aggiunto - un decreto di urgenza che doti la Regione dei poteri di abbattimento e che disponga i finanziamenti nella proporzione necessaria a risarcire tutti i proprietari dei danni che hanno subito. Spero che il ministro Centinaio esca con le misure promesse".