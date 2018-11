Sgomberate a Foggia 40 famiglie nomadi

(ANSA) - FOGGIA, 14 NOV - Quaranta famiglie nomadi sono state fatte sgomberare questa mattina dalla palazzina chiamata 'Ex Satel', che si trova in via Bari, alla periferia di Foggia. Si tratta di una ex azienda privata i cui capannoni vennero affidati, nei primi anni del 2000, al comune di Foggia che avrebbe dovuto realizzare degli appartamenti per far fronte all'emergenza. Alle operazioni di sgombero delle quaranta famiglie rom, di nazionalità romena, hanno preso parte un centinaio tra argenti della polizia locale, agenti della polizia di Stato, carabinieri e militari della guardia di finanza.

All'interno dell'azienda i cittadini stranieri hanno realizzato una quarantina di appartamenti dove risiedono circa centocinquanta persone, tra cui una cinquantina di bambini. È il secondo sgombero che viene effettuato in poco meno di quattro mesi. Il primo risale a luglio scorso. Le operazioni si stanno svolgendo regolarmente. Non si stanno registrando situazioni di tensione, anche se le donne della comunità minacciano di dormire all'aperto.



