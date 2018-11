Muscato regista del film 'La rivincita'

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Primo ciak il 12/11 a Martina Franca, in Puglia, per il film La rivincita, debutto cinematografico di Leo Muscato, regista e drammaturgo, 'Oscar della Lirica' dal 2016 quando la Fondazione Verona per l'Arena gli assegna l'International Opera Awards - Opera Star come Miglior Regista.

Basato sull'omonimo romanzo di Michele Santeramo (Baldini & Castoldi), il film, scritto da Leo Muscato e dallo stesso Michele Santeramo, racconta le avventure economiche e familiari di due fratelli, figli di contadini delle murge pugliesi, e delle loro mogli. Vincenzo (Michele Cipriani), a causa di un assegno protestato per colpa del fratello Sabino (Michele Venitucci) perde ogni possibilità di fido bancario e intanto gli viene espropriato il terreno in cambio di un risarcimento irrisorio. Sabino èvittima delle stranezze della moglie Angela (Sara Putignano), sempre senza soldi. I due fratelli finiscono in mano agli strozzini.

Il film è una produzione Altre Storie con Rai Cinema e il supporto di Apulia Film Commission.

"Ho sempre pensato e poi sperimentato con il mio lavoro - spiega Muscato - come il teatro sia un luogo dove si celebrano tutte le arti e quella cinematografica è sempre stata nel mio sguardo quando pensavo ad un allestimento scenico, ai diversi 'quadri' che componevano le mie opere. Ora porto il mio bagaglio di esperienza al cinema. La mia prima regia cinematografica, il mio primo film, sono certo possano essere un nuovo ed esplosivo incontro di tutte le arti, forse più che in teatro. Ringrazio Rai Cinema e Altre Storie per aver creduto nel mio progetto 'La rivincita'".

Il team creativo del film, prodotto da Cesare Fragnelli, include il direttore della fotografia Giorgio Giannoccaro, la scenografa Fabiana Rizzi, la costumista Magda Accolti Gil e il suono è affidato a Piero Parisi.(ANSA).