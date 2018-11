Assostampa e Odg Puglia in piazza a Bari

(ANSA) - BARI, 12 NOV - "Basta attacchi all'articolo 21 della Costituzione, giù le mani dall'informazione". Anche i giornalisti pugliesi si mobilitano in difesa della libertà di stampa e di informazione e a tutela della dignità della categoria. "Gli insulti e le minacce di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, - affermano i presidenti di Assostampa, Bepi Martellotta e dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, Piero Ricci - hanno superato ogni limite". L'appuntamento a Bari è domani, martedì 13 novembre dalle 12 alle 13, in corso Vittorio Emanuele in prossimità del palazzo della Prefettura "per respingere gli attacchi che mirano a scardinare l'articolo 21 della Costituzione e i valori fondamentali della democrazia italiana". Il flash mob si terrà in contemporanea nelle piazze dei capoluoghi di regione. Il flash mob #GiùLeManiDallInformazione è aperto non soltanto ai giornalisti, ma anche a cittadini e associazioni "che considerano l'informazione un bene essenziale per la democrazia".