Scoperta e arrestata ladra di biciclette

(ANSA) - LECCE, 10 NOV - Da qualche settimana nel Comune di Aradeo era stata notata un'autovettura sospetta nei pressi dei luoghi dove poi si erano registrati furti in abitazioni e, soprattutto, di biciclette: per questa ragione un poliziotto libero dal servizio, dopo aver notato l'automobile segnalata, in una via del Comune salentino, proprio dove era parcheggiata una bici, si è appostato riuscendo poi a individuare e bloccare la ladra, una donna di 45 anni. L'uomo ha visto che la donna, che abita in un paese limitrofo, dopo aver parcheggiato e abbassato i sedili posteriori della propria vettura,si è impossessata della bicicletta presa di mira. Chiamati i colleghi di Galatina, la donna è stata bloccata in flagranza di reato dal poliziotto.

Nell'abitazione della donna sono state poi trovate altre due biciclette risultate rubate. La donna ha ottenuto i domiciliari.

Le biciclette sono state restituite ai proprietari. (ANSA).



Data ultima modifica 10 novembre 2018 ore 17:08