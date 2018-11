Protesta contro Meloni, lei si fa selfie

(ANSA) - LECCE, 9 NOV - Un gruppo formato da una ventina di appartenenti ai centri sociali ha manifestato a Lecce sul piazzale della stazione ferroviaria contro l'arrivo di Giorgia Meloni, impegnata in un flash mob sulla sicurezza organizzato dalla segreteria cittadina di Fratelli d'Italia. La leader di Fdi é stata accolta da un coro di: "Vattene via!". Il gruppo é stato isolato dalla polizia in assetto antisommossa in un angolo della strada. Pronta la risposta della parlamentare al megafono.

Scattandosi un selfie con la protesta sullo sfondo grida: "Non vi si vede nella foto, siete troppo pochi dovete tornare più numerosi la prossima volta". All'iniziativa erano presenti iscritti, dirigenti del partito e militanti.



Data ultima modifica 10 novembre 2018 ore 10:08