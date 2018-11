Portavoce No Tap querela attivisti M5S

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 8 NOV - Questa mattina i legali del movimento No Tap hanno depositato una querela per diffamazione a carico di quattro attivisti del Movimento 5 Stelle. La decisione è stata presa dopo che la senatrice Barbara Lezzi aveva pubblicato sui social un video e alcuni simpatizzanti del M5S avevano postato una serie di insulti pesanti e illazioni di natura politica nei confronti di Gianluca Maggiore, portavoce del movimento che si oppone alla realizzazione del terminale del gasdotto a San Foca. Maggiore nei post era stato accusato di aver preso soldi dal Pd per andare contro il M5S. "Alla querela penale a breve farà seguito una richiesta di risarcimento danni.

- afferma Maggiore- Non ho bisogno dei loro soldi, donerò tutto alla cassa di resistenza del movimento No Tap. I Cinque stelle non vogliono più difendere la popolazione dal Tap come avevano promesso. Vorrà dire che useremo i loro soldi loro per difenderla"