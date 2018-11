Ilva: AM, obiettivo è performance salute

(ANSA) - TARANTO, 6 NOV - L'obiettivo è quello di "raggiungere la migliore performance in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Saremo riconosciuti per l'eccellenza nella sostenibilità ambientale. Porteremo benessere e sviluppo alla comunità. Daremo una svolta grazie a un'efficienza operativa in linea con le migliori acciaierie europee". Lo ha detto Matthieu Jehl, vicepresidente di ArcelorMittal e Ceo di Am InvestCo Italy, la cordata che ha acquisito l'Ilva, incontrando oggi i dipendenti dello stabilimento di Taranto. "Soprattutto - ha aggiunto - rilanceremo questa azienda". "Come leader della siderurgia italiana - ha evidenziato - vorrei che da oggi ci sentissimo parte della squadra migliore nel mondo dell'acciaio.

Il viaggio comincia oggi e insieme, le sfide saranno importanti ma sicuramente fonte di grandi soddisfazioni".