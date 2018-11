Crolla parte Acquedotto Triglio Taranto

(ANSA) - TARANTO, 06 NOV - Un tratto dell'acquedotto del Triglio, sulla strada provinciale Taranto-Statte, è crollato probabilmente a causa del maltempo di questi giorni e i detriti hanno invaso la carreggiata. Non si registrano feriti. A cedere è stata una delle parti emerse della struttura, che è lunga circa otto chilometri, tra gallerie sotterrane e archi a tutto sesto. Il crollo ha interessato la parte centrale, in corrispondenza dello stabilimento Ilva. Sul posto sono intervenuti subito vigili del fuoco e pattuglie di carabinieri.

La strada è transitabile su una corsia, ma la circolazione ha subito forti rallentamenti. Una parte della struttura negli anni scorsi era stata restaurata."Fare presto. L'opera è in pericolo", sottolinea in una nota il sindaco di Statte Franco Andrioli. Il Gruppo Speleo "monitora costantemente - conclude Andrioli - lo stato di salute di questo importante manufatto storico, ma è chiaro che occorre far presto e agire prima che la pioggia e l'incuria del tempo possa cancellare tutto in pochi secondi"

