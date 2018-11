A Bari Orchestra Femminile Mediterraneo

(ANSA) - BARI, 2 NOV - Ci sarà l'Orchestra Femminile del Mediterraneo diretta da Antonella De Angelis, solista la violinista Laura Marzadori, sul palco allestito per il terzo appuntamento con la concertistica della Camerata Musicale Barese. L'appuntamento è lunedì 5 novembre al Teatro Showville. L'Orchestra - informa una nota della Camerata - nasce come spazio privilegiato in cui artiste dei Paesi mediterranei e non solo, si accolgono per condividere l'arte e divulgare obiettivi quali la Pace, la Cultura e l'Educazione. L'orchestra è stata chiamata ad esibirsi in un grande evento per i Giochi del Mediterraneo al Forum internazionale delle Città dell'Adriatico e dello Ionjo. Ha collaborato con il Soprano Pervin Chakar "Miglior voce della Turchia 2012". L'OFM è coinvolta in progetti musicali volti alla valorizzazione dell'arte e della cultura del Mediterraneo e a scopi umanitari. Impegnata costantemente nel sociale, l'OFM è testimonial della Rishilpi Onlus International, associazione che opera in Bangladesh per arginare il fenomeno delle spose bambine. La compagine oltre al repertorio classico, mette in atto particolari connubi musicali collaborando con il jazzista Danilo Rea, il Premio Oscar Luis Bacalov, Alessandro Quarta, Paolo Morena, Saba Anglana. Il notevole livello delle artiste ha attirato critiche positive soprattutto per la bellezza del suono e per l'originalità del repertorio. E' protagonista della Rassegna Musica e Società, un modello culturale in cui l'arte diventa veicolo di sensibilizzazione sociale grazie ai contenuti delle proposte culturali. Tra queste spiccano le produzioni di teatro musicali innovative quali "Ad Auschwitz c'era un'orchestra femminile", "Rosamara" e "Snaturate" in cui l'orchestra incarna un vero e proprio soggetto teatrale. (ANSA).