(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Il Vicepresidente e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, smentisce categoricamente le frasi che gli sono state attribuite in merito al Tap: "Non ho mai affermato - dichiara in una nota - che fosse un'opera utile. Ribadisco, invece, che si tratta di un'opera non strategica". La smentita arriva a seguito di alcune ricostruzioni di stampa in merito ad una sua audizione al Copasir.