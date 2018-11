Si è dimesso il sindaco di Taranto

(ANSA) - BARI, 1 NOV - Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci (Pd), ha annunciato in una nota le sue dimissioni dopo la sconfitta alle elezioni per la presidenza della Provincia di Taranto alle quali è stato battuto dal sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti (sostenuto da un trasversale 'Patto dei sindaci'). "Il risultato del voto per la Presidenza della Provincia - scrive Melucci in una nota - è inequivocabile da un punto di vista politico. Prendo atto che nonostante abbia chiesto e ricevuto dalla maggioranza il sostegno per la mia candidatura, questo sostegno è venuto meno con numeri inaspettati e considerevoli". "Non posso che ascoltare questo messaggio e rassegnare le dimissioni da sindaco nelle mani del Segretario Generale, secondo le modalità previste dalla legge".

"Taranto - conclude - ha diritto a un governo coeso e a un Consiglio Comunale operoso". Con più di 54mila voti ponderati Gugliotti ha avuto la meglio sul sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci (Pd), che ha ottenuto più di 33mila voti ponderati.



Data ultima modifica 02 novembre 2018 ore 08:04