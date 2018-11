Minorenni aggrediscono 20enne per rapina

(ANSA) - BARI, 29 OTT - Con la scusa di avere necessità di fare una telefonata si sono fatti prestare da un 20enne che era alla fermata dell'autobus il suo cellulare ma poi hanno tentato di portarlo via e alla reazione della vittima che non ha consegnato il suo apparecchio, hanno cominciato a tirare schiaffi e pugni.

Poi lo hanno inseguito a aggredito nuovamente: uno dei tre, tutti minorenni, un sedicenne, è stato arrestato dai carabinieri per rapina aggravata. Ad agire sarebbero stati principalmente in due: il 16enne e il 14enne, segnalato al Tribunale dei minorenni. Il terzo in compagnia dei due, un 13enne, non avrebbe partecipato all'aggressione. Il 16enne ed il 14enne, dopo aver tentato inutilmente di impossessarsi del cellulare, hanno inseguito la vittima sino all'interno del bus e hanno continuato anche durante il movimento del mezzo a percuotere il giovane con violenza. Lo hanno poi inseguito ancora in strada aggredendolo di nuovo. E' intervenuto un passante che li ha fatti fuggire, ma i tre sono stati poi identificati dai Cc.