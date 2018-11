Maltempo,a Barletta attivata Prot.civile

(ANSA) - BARLETTA, 29 OTT - Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, a causa del maltempo e delle forti raffiche di vento che hanno abbattuto alberi, divelto cartelloni pubblicitari e staccato pezzi di intonaco dagli edifici, ha attivato da diverse ore il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile, presso il comando di polizia locale, per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza necessari. Lo rende noto il Comune precisando che è stato necessario coinvolgere le associazioni di volontariato, fra cui anche 20 volontari dell'associazione nazionale polizia di Stato sezione di Barletta; l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestale (Arif), e i vigili del fuoco per rimuovere le situazioni di pericolo. Sono decine gli interventi necessari, precisa il Comune, per rimuovere alberi spezzati dalle carreggiate, tanto da rendere necessaria l'interdizione al traffico veicolare e anche al passaggio pedonale di diverse strade. Molti mezzi sono al lavoro anche sugli alberi pericolanti. Le scuole a Barletta rimarranno aperte nella giornata di domani salvo verifiche che saranno compiute dai tecnici dalle prime ore del mattino, per accertare che non vi siano elementi di pericolo per l'incolumità di alunni, genitori, insegnanti e operatori scolastici.

Il Comune raccomanda la massima prudenza, e invita i cittadini a non uscire se non strettamente necessario, a non camminare sotto i cornicioni e a rimuovere da balconi e ringhiere oggetti, vasi e piante che potrebbero rappresentare un pericolo.(ANSA).