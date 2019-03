Coldiretti Puglia, a Roma 'tutti pazzi' per burrate e ricotta

(ANSA) - BARI, 7 OTT - Con il "tutto esaurito in un'ora per burrate e ricotta fresca" made in Puglia, e con la conduttrice "Elisa Isoardi che ha 'perso la testa' per il formaggio nelle canestre stagionato in grotta", la Puglia è stata protagonista del Villaggio Coldiretti oggi a Roma. Lo riferisce Coldiretti Puglia evidenziando che i "consumatori sono rimasti delusi perché alle 12 sono terminate tutte le orecchiette sia di grano Senatore Cappelli che di grano arso, grazie ad un'affluenza da capogiro". Mentre al "volto noto di RaiUno, Elisa Isoardi, è piaciuto molto anche "l'olio extravergine di oliva in un orcio di ceramica di Grottaglie che le è stato donato, come simbolo della ricchezza agricola pugliese". In grande spolvero la Puglia, sottolinea Coldiretti, con tutte le province presenti, un giacimento goloso di salumi, capperi, pomodori secchi, pasta in vari formati dalle 'foglie d'ulivo' ai 'cavatelli'. E poi caciocavalli e pecorino, capocolli, olio extravergine di oliva, taralli, formaggi stagionati, sottoli confetture e patè, latticini e formaggi di pecora, passate di pomodoro, mozzarelle e uova in packaging innovativo. "I visitatori del Villaggio - evidenzia Angelo Corsetti, direttore di Coldiretti Puglia - hanno potuto parlare direttamente con gli agricoltori, curiosi e affascinati dai tanti prodotti di cui ignorano spesso l'esistenza".(ANSA).