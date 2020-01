Fisco, annullata contestazione 3 mln a Forte Bard

La contestazione fiscale dell'Agenzia delle entrate al Forte di Bard - circa 3 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 - "è stata integralmente annullata da un'ampia e motivata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Aosta (numero 18 dell'8 gennaio 2020; Presidente Azzoni, Relatore Sisto)". Lo comunica Ornella Badery, presidente dell'Associazione Forte di Bard, precisando che "i giudici tributari hanno riconosciuto che l'Associazione Forte di Bard è un ente non commerciale, simbolo della Valle d'Aosta, che svolge la propria attività con modalità non commerciali, nell'interesse pubblico e della collettività che l'Associazione stessa persegue". Inoltre i giudici hanno riconosciuto che i contributi erogati dalla Regione Valle d'Aosta non costituiscono compensi e non sono quindi da assoggettare ad Iva, per cui l'Associazione ha agito nel rispetto delle norme tributarie.