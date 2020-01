Atelli, occorre parificazione rendiconto

"Credo sia venuto il momento, per la Valle d'Aosta, di colmare il vuoto che la rende un'anomalia su scala nazionale, dotandosi dello strumento della parificazione del rendiconto finanziario regionale". Lo dichiara Massimiliano Atelli, procuratore regionale della Corte dei Conti della Valle d'Aosta. E' "uno strumento, questo, che - spiega - offre chiarezza e certezze sui conti regionali ai cittadini. I quali, è bene ricordarlo, con il versamento delle imposte danno un contributo fondamentale al funzionamento di un intero territorio".



"Nel dare il benvenuto in Valle al Collega Piergiorgio Della Ventura, neo presidente della Sezione di controllo valdostana della Corte dei conti, aggiungo - riguardo allo specifico tema della parificazione (oggetto, in tutte le altre Regioni, di esame congiunto da parte degli uffici di controllo e requirenti della Corte) - che la svolta qui in Valle d'Aosta appare tanto più urgente in un momento come questo, nel quale - raccogliendo lo spunto del Capo dello Stato, nel discorso di fine anno - occorre fare tutto il necessario per restituire ai cittadini fiducia nelle istituzioni. Perché senza fiducia, il futuro delle comunità resta incerto".

Data ultima modifica 07 gennaio 2020 ore 13:44