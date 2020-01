Saint-Christophe, interventi per pedibus

Ci sono anche gli interventi per incentivare il pedibus tra le spese di investimento contenute nel bilancio di previsione 2020 di Saint-Christophe. Nel documento, approvato dal Consiglio comunale, sono infatti previsti lavori per i due marciapiedi che collegano le strade vicine alla scuola primaria di Pallein, in modo da consentire ai giovani studenti di raggiungere l'istituto a piedi e in tutta sicurezza. Il bilancio pareggia sulla cifra di 10 milioni e 94 mila euro, con spese di investimento pari a 3 milioni 525 mila euro (dedotto il fondo pluriennale vincolato, la competenza dell'anno è di un milione e 128 mila euro). Inoltre, spiega il sindaco, Paolo Cheney, "abbiamo attivato una politica di risparmio energetico sull'illuminazione pubblica e sugli edifici pubblici.

Abbiamo installato quasi 100 kW di fotovoltaico e stiamo sostituendo tutte le lampade con i led, risparmiando attorno al 40 per cento di spesa sull'illuminazione pubblica".



Data ultima modifica 07 gennaio 2020 ore 13:45