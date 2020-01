Quart, 235 mila euro lavori scuola media

(ANSA) - AOSTA, 2 GEN - Il Consiglio comunale di Quart ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e il relativo documento unico di programmazione. Il bilancio pareggia sulla cifra di 7 milioni e 233 mila euro. Tra gli investimenti vi sono 12 mila 500 euro per interventi nelle scuole, 70 mila euro per la viabilità di alcuni alpeggi, 25 mila per il ripristino di muri lungo la viabilità. Ma anche 43 mila euro per espropri relativi al progetto della strada Combe e 20 mila 350 per il parcheggio Berthod, 15 mila euro per la progettazione di un secondo intervento di riqualificazione del borgo di Villefranche, 235 mila 400 euro per l'adeguamento della scuola secondaria di primo grado e 227 mila per la rete dell'acquedotto. "Nonostante il nuovo mutuo per la costruzione della scuola primaria - spiega il sindaco, Eugenio Acheron - non ci sono grossi scostamenti nelle rate di rimborsi perché c'è stata l'estinzione di un mutuo e gli altri sono stati rinegoziati, riducendo notevolmente l'incidenza degli interessi".



Data ultima modifica 07 gennaio 2020 ore 13:45