Testolin, Vda trovi forza per ripartire

"Oggi, all'alba di un nuovo decennio, l'augurio è che la nostra Regione sappia ancora una volta trovare la forza, il coraggio e le energie per ripartire da questa brusca frenata e ricostruire con rinnovato entusiasmo un percorso che trovi nell'amministrazione pubblica un punto di riferimento puntuale ed un alleato affidabile per supportare la società valdostana nella soluzione dei propri problemi e nel disegnare il proprio futuro". E' quanto si legge nel messaggio di auguri del presidente della Regione, Renzo Testolin, in occasione della fine dell'anno. "E' con questo spirito di servizio, con la consapevolezza della delicatezza del periodo che stiamo vivendo e soprattutto con la sobrietà che il momento richiede - prosegue - che l'attuale governo regionale sta lavorando, con serietà e responsabilità per dare con l'approvazione del bilancio una prima indispensabile risposta ai valdostani per un nuovo anno tutto da costruire". "I momenti di difficoltà generalmente risvegliano la voglia di unità, di solidarietà e di impegno reciproco - sottolinrea Testolin - per cercare di risolvere le situazioni di disagio che ci si trova ad affrontare. La comunità Valdostana è da sempre maestra nel distinguersi nei momenti non facili che si è trovata ad affrontare".



Data ultima modifica 31 dicembre 2019 ore 16:30