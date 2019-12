Regione, salta esame bilancio

A causa di 'lacerazioni' interne alla maggioranza è 'saltata' l'approvazione del bilancio della Regione Valle d'Aosta. E' quanto emerso in apertura dei lavori del Consiglio Valle, convocato oggi e domani proprio per esaminare il documento finanziario.

"Abbiamo trascorso mesi di lavoro per la redazione di un bilancio - ha detto il presidente della Regione ad interim, Renzo Testolin - che contavamo di approvare entro la fine dell'anno per dare continuità all'azione amministrativa ed evitare impasse. Fino a 10 giorni fa il bilancio aveva i voti per essere approvato. Ora il clima politicamente è cambiato e a malincuore, dopo un Natale di confronti e valutazioni, abbiamo dovuto prendere atto di una situazione difficile da spiegare.

Per motivazioni fondamentalmente politiche, dovute a un susseguirsi di eventi, non siamo in grado di approvare il bilancio".

Secondo quanto si è appreso, alcuni consiglieri dell'Union valdotaine avrebbero annunciato l'intenzione di non votare a favore del bilancio. Ora la Giunta regionale dovrà licenziare un disegno di legge per l'esercizio provvisorio che andrà prima in commissione e poi in aula. Il bilancio dovrebbe quindi essere approvato a gennaio, con modifiche, e probabilmente con un voto trasversale.