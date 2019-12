Maxi buca in strada ad Aosta

La viabilità è interrotta in via Festaz ad Aosta a causa di una buca che si è aperta nella strada di fronte al supermercato Carrefour, all'altezza di via Frutaz.

La zona è stata interessata da lavori nelle scorse settimane. Il traffico viene deviato in piazza Plouves e in via Cerise (dietro al palazzo di giustizia). "Manca il terreno sotto l'asfalto. Non sappiamo quanto è grosso il buco, sembra abbastanza profondo", spiega il comandante della polizia locale, Fabio Fiore. "Il rischio è che si apra e che diventi più grosso. La strada resterà chiusa finché non sarà messa in sicurezza", un'operazione che richiederà quantomeno dei "giorni".