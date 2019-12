Uv contro Tripodi, ostacola Autonomia

"La deputata valdostana sembra voglia intervenire solo per mettere degli ostacoli sulla strada dell'Autonomia. E poi c'è il leader di un movimento nazionalista (Matteo Salvini, ndr) che viene in Valle d'Aosta per farci la morale nonostante sia la stessa persona che ha evitato il processo con un voto del Parlamento ed è il capo di un movimento che ha molti uomini sotto inchiesta e al quale la magistratura ha confiscato 49 milioni di euro". E' quanto si legge in un comunicato dell'Union valdotaine in occasione del 76/o anniversario della Dichiarazione di Chivasso. "La situazione politica in Valle d'Aosta - prosegue la nota - è spaventosamente grave e una reazione forte e immediata è ormai ineluttabile, ma non abbiamo bisogno di falsi moralisti dalla Lombardia".