Green Vda, auto elettrica per ospiti

"Coinvolgere l'ospite in un percorso virtuoso che fa della mobilità sostenibile il modo migliore per visitare la Valle d'Aosta": è l'obiettivo del progetto 'Green Vallée d'Aoste' che ha ottenuto il supporto del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. In dettaglio l'iniziativa - nell'ambito del programma Alpine Green Experience - vuole "stimolare i turisti a scoprire il territorio valdostano nella sua autenticità" ed è pertanto realizzata in collaborazione con sette Aziende agricole e artigiane locali. Gli ospiti possono ritirare la propria auto elettrica Bmw i3, abbinata al soggiorno in una delle 18 strutture valdostane aderenti, nelle stazioni ferroviarie di Torino Porta Susa e Porta Nuova, all'Aeroporto di Torino Caselle e da oggi anche alla stazione ferroviaria e al terminal degli autobus di Aosta.