Fugge a controllo Cc, aostano arrestato

Un aostano di 45 anni, Gianluca Paba, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cogne per resistenza a pubblico ufficiale e porto di coltello. Nella serata di mercoledì 18 dicembre, alla vista di un posto di controllo dei militari, ha tentato di darsi alla fuga "a gran velocità" a bordo di un'Audi A3, "noncurante del centro abitato e degli attraversamenti pedonali con presenza di pedoni", fanno sapere i carabinieri.

I militari lo hanno inseguito e l'automobilista ha prima tentato di nascondersi tra i cumuli di neve di un parcheggio per poi, una volta notato, tentare di scappare nel centro di Cogne e poi lungo la strada regionale 47. Insieme a una volante della questura, in località Vercellod di Aymavilles, i carabinieri lo hanno infine fermato e identificato. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello lungo 15 centimetri.

E' stato processato con giudizio direttissimo in tribunale ad Aosta (condanna a sei mesi).



Data ultima modifica 19 dicembre 2019 ore 13:44