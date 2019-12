In occasione della visita ad Aosta del leader della Lega Matteo Salvini (prevista al mattino), tornano in piazza anche le "sardine" valdostane. In programma un flash mob gtra le 17 e le 18 all'Arco di Augusto, luogo simbolo della città. "Per contrastare la politica dell'odio, della falsità e per chiedere tutti insieme legalità!" è lo slogan della manifestazione. Gli organizzatori, inoltre, hanno invitato i partecipanti a portare un libro con sè: "La cultura contro l'ignoranza del sistema".