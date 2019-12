Laniéce,15 mln Vda per tutela territorio

"Grazie a un emendamento a mia prima firma, con la Legge di Bilancio sono stati stanziati alla Regione Autonoma Valle d'Aosta 15 milioni in tre anni per supportare gli enti locali negli investimenti a tutela dell'ambiente alpino e in particolare per il contrasto al dissesto idrogeologico". Lo annuncia il senatore dell'Union Valdotaine e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Albert Lanièce, aggiungendo: "Il punto vero è che i cambiamenti climatici in atto richiedono una nuova modalità di ripartizione dei fondi, che non possono più essere parametrati in base alla superficie o al numero di abitanti. Con queste risorse il Governo ha saputo dimostrare attenzione a una questione che presto però dovrà assumere un carattere strutturale, di revisione dei criteri di ripartizione delle risorse".