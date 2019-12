Voto di scambio, indagato presidente Vda

Elezioni Uk, trionfa Johnson: i numeri della vittoria e cosa cambia. FOTO

Maggioranza assoluta per i conservatori in Parlamento, che per governare non hanno bisogno di alleanze con altri partiti. Il 17 dicembre previsto il giuramento, il 31 gennaio il Brexit day. Ecco cosa cambia per i cittadini europei e per le merci. GLI AGGIORNAMENTI