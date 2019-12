Aosta compie 2044 anni, festa nel Solstizio d'inverno

Sabato 21 e domenica 22 dicembre avranno luogo le celebrazioni del 'compleanno' di Augusta Praetoria ovvero Aosta, fondata 2.044 anni fa, nel 25 a.C., da Ottaviano Augusto. Per l'occasione sono previste varie iniziative per la ricorrenza durante il solstizio d'inverno.

Protagonisti dell'evento saranno l'Osservatorio astronomico regionale e il Conservatorio musicale. "Presentiamo, in collaborazione col Comune di Aosta, questa ulteriore sorpresa di Natale: il 'compleanno' della città! Un evento che rappresenta un altro importante tassello nell'ambito della Restitution di beni, siti, ma anche acquisizioni storico-scientifiche alla cittadinanza" ha spiegato l'assessore regionale al turismo e beni culturali, Laurent Viérin. Il momento clou della manifestazione è previsto domenica alle 10 in piazza Chanoux con il corteo della banda musicale fino alla Croce di Calvino con il Cardo in festa; seguirà l'attesa del sorgere del sole in allineamento sul Cardo Maximus a cura di Stella Bertarione e Guido Cossard.