Blitz in stabilimento Cogne, 5 indagati

Un'ispezione disposta dalla procura di Aosta è in corso nello stabilimento della Cogne acciai speciali. Il pm Eugenia Menichetti procede per inquinamento ambientale con riferimento al suolo e alle acque, quindi agli scarichi. Stanno operando i carabinieri del Noe di Torino e il Corpo forestale della Valle d'Aosta e i consulenti del pm. Sono cinque gli indagati: l'amministratore delegato Monica Pirovano e quattro dirigenti che hanno deleghe all'ambiente.

I dirigenti indagati sono Rosario Langella (non più in servizio nell'azienda), Flavio Bego, Ferruccio Trombini e Lorenzo Viotto. L'operazione di oggi è finalizzata - secondo quanto si è appreso - anche al prelievo di campioni, effettuato dall'Arpa Piemonte, che saranno successivamente analizzati dal Noe e dai consulenti della procura per suffragare le eventuali ipotesi di reato.



Cas, massima disponibilità a collaborare - La Cogne acciai speciali "conferma, come peraltro sta avvenendo, la massima disponibilità a collaborare in modo assolutamente sereno e trasparente con gli inquirenti al fine di dimostrare la piena correttezza del proprio operato e ribadisce la sua particolare attenzione alle tematiche ambientali nel rispetto della normativa vigente". E' quanto riferisce l'azienda, in una nota, in merito all'inchiesta della procura di Aosta, nell'ambito della quale si è svolta oggi un'ispezione nello stabilimento dei carabinieri del Noe di Torino e del Corpo forestale della Valle d'Aosta.

