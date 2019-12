Rfi avvia progetto elettrificazione ferrovia Aosta-Ivrea

Sarà avviata la progettazione definitiva dell'elettrificazione della tratta ferroviaria Aosta-Ivrea. E' quanto riferisce, in una nota, la Regione Valle d'Aosta dopo un incontro con i vertici di Rfi. In programma vi sono anche "una serie di interventi di velocizzazione, finalizzati a garantire velocità più elevate (rango C), a migliorare gli incroci nelle stazioni attraverso la possibilità di effettuare movimenti contemporanei (che evitano di tenere a lungo fermi i treni in attesa di incrocio) e l'implementazione di sistemi di controllo e sicurezza più evoluti come il Sistema di Controllo Marcia Treno".



Quanto alla linea Aosta/Pré-Saint-Didier la Regione "ha ribadito l'esigenza di riprendere l'esercizio". "Rfi ha assicurato - riferisce ancora la nota regionale - il proprio massimo impegno per programmare gli interventi che sono necessari per la riapertura della linea, verosimilmente già con il prossimo aggiornamento del Contratto di Programma tra RFI e Ministero".

Bertschy, iniziamo a raccogliere frutti - "Finalmente iniziano a raccogliere i frutti dell'intensa attività che abbiamo messo in piedi, iniziata con gli incontri svolti con i vertici di Rfi e del Ministero, proseguita con una serie di iniziative svolte insieme alla Regione Piemonte, e costantemente portata avanti con numerose riunioni a livello territoriale e con i tavoli tecnici cui hanno preso assiduamente parte gli uffici dell'Assessorato". Questo il commento dell'assessore ai trasporti della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, alla notizia di avvio della progettazione definitiva dell'elettrificazione della linea ferroviaria Aosta-Ivrea. "Azioni queste - prosegue - che abbiamo accompagnato con molteplici lettere inviate nel corso del 2019 per esprimere in modo forte e chiaro il nostro progetto e la nostra volontà di sviluppo del sistema ferroviario valdostano, coerentemente con quanto previsto dal Programma Strategico approvato dal Consiglio lo scorso mese di luglio". Secondo Bertschy "la sinergia con cui Regione Valle d'Aosta, Regione Piemonte e Rfi stanno operando per il futuro della linea ferroviaria Torino/Aosta è determinante per giungere a risultati concreti e apprezzabili per il trasporto ferroviario regionale".

Data ultima modifica 09 dicembre 2019 ore 18:50