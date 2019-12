Enti locali, al via sottocommissione

(ANSA) - AOSTA, 9 DIC - E' stata costituita oggi la sottocommissione per la revisione della disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prevista da una risoluzione approvata dal Consiglio Valle dopo un accordo bipartisan. I componenti - nominati dalla prima e seconda Commissione, riunite congiuntamente - sono Stefano Aggravi (Lega VdA), Giovanni Barocco (Uv), Jean-Claude Daudry (Av), Elso Gerandin (Mouv'), Pierluigi Marquis (Sa), Daria Pulz (Adu-VdA), Claudio Restano (Misto) e Luigi Vesan (M5S).

"Domani - riferiscono i presidenti della due commissioni Patrizia Morelli e Pierluigi Marquis - la sottocommissione si riunirà alle 14 per eleggere il Ppresidente, il vice e il segretario oltre che per programmare i propri lavori". L'accordo politico prevede che il testo della proposta di legge a firma Restano, Aggravi e Gerandin, depositata il 29 giugno scorso, costituisca la base per avviare il confronto e che la sottocommissione presenti il testo finale per la discussione in aula entro il prossimo febbraio.(ANSA).