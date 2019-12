Aloisio presidente appello Sicilia

(ANSA) - AOSTA, 05 DIC - Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta dall'aprile 2017, Giuseppe Aloisio è il nuovo presidente della sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana. E' stato nominato oggi dall'organo di autogoverno della magistratura contabile. Sposato e padre di tre figlie, è magistrato della Corte dei conti dal 1990. Nel corso della sua carriera ha svolto funzioni di controllo sugli atti delle pubbliche amministrazioni, funzioni di giudice in primo grado e funzioni di pubblico ministero, ricoprendo la carica di procuratore regionale della Corte dei conti per la Sicilia. In attesa della nomina del suo successore, svolgerà ad interim le funzioni di presidente della locale sezione di controllo della Corte dei conti.