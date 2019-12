Mostre, arrivano i dinosauri ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 29 NOV - Dinosauri e altri animali preistorici stanno invadendo gli spazi del parco archeologico di Saint-Martin de Corléans, del Forte di Bard e di alcuni angoli di Aosta. E' in allestimento la mostra Dinosauri in carne e ossa che aprirà i battenti al pubblico dal 7 dicembre per chiuderli l'8 marzo 2020. L'inaugurazione è in calendario il 6 dicembre all'area megalitica alle 18. A presentare l'esposizione l'assessore ai Beni culturali Laurent Viérin. "Sulla filiera che è stata inaugurata in luglio con 'Il mese della luna' - ha sottolineato - andiamo ad aggiungere un elemento suggestivo a questo sito dall'incommensurabile valore storico e archeologico, ma ancora poco conosciuto. Crediamo che abbinare luoghi a eventi suggestivi aumenti la possibilità di veicolare il nostro patrimonio culturale. E' un evento molto suggestivo, che per la prima volta fa dialogare paleontologia e archeologia. Con questa mostra abbiamo l'obiettivo di abbinare scientificità e divulgazione".