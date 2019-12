Da commissione dossier casinò in procura

(ANSA) - AOSTA, 28 NOV - Chiuso il lavoro di verifica della seconda commissione 'Affari generali' sulla ristrutturazione del Casinò di Saint-Vincent e sulla esternalizzazione dei servizi, ora la relazione andrà in aula (già nella seduta del 2 e del 3 dicembre prossimo), ma anche direttamente in procura. Lo ha deciso la stessa commissione, approvando il documento, con la sola astensione del M5s. "L'obiettivo assunto dalla Commissione - riferisce il presidente Pierluigi Marquis (Sa) - è stato quello di definire anzitutto la cornice legislativa e regolamentare entro la quale sono stati definiti i Piani di sviluppo e attuati gli interventi, di disegnare la filiera decisionale e di dare conto dei costi sostenuti per gli interventi, dando evidenza delle modalità di assegnazione degli appalti e degli acquisti, dei soggetti aggiudicatari, dei relativi importi e degli aumenti in corso d'opera. Altresì si è condotta un'analisi sui servizi esternalizzati". Secondo il presidente "questo importante lavoro consentirà al Consiglio di avere a disposizione gli elementi conoscitivi, di cui sinora non si disponeva, necessari per dibattere e, sulla base di elementi concreti, di fare le necessarie valutazioni politiche su di un tema di così grande rilevanza pubblica. Abbiamo anche deciso di trasmettere questo contributo agli organi competenti".(ANSA).