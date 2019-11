Cala pericolo valanghe in Valle d'Aosta

Cala in Valle d'Aosta il pericolo valanghe che domani sarà 'marcato' (grado tre su una scala di cinque) in tutta la regione, mentre fino ad oggi è classificato come 'forte (grado quattro) nel settore sud orientale. Lo riferisce il bollettino neve e valanghe regionale. E' prevista una "residua attività valanghiva spontanea - si legge - nei bacini non ancora scaricati con possibili valanghe di neve umida, anche di medie dimensioni, al di sotto dei 2500 metri e valanghe di neve a debole coesione asciutta di piccole e medie dimensioni dai pendii ripidi, molto ripidi alle diverse esposizioni oltre i 2500 metri". Il grado di pericolo non dovrebbe variare fino a giovedì prossimo.