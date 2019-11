L.elettorale, Maggioranza e M5S pronti a proposta legge

I consiglieri di maggioranza e del Movimento 5 stelle presenteranno una proposta di legge di riforma del sistema elettorale in Valle d'Aosta. E' quanto emerso dalla riunione della prima commissione del Consiglio Valle. "Abbiamo preso atto - spiega la presidente, Patrizia Morelli (Av) - che il testo prodotto dalla sottocommissione non era condiviso da tutti i commissari. In particolare Lega Vda, Mouv' e Misto non vogliono discutere questo testo avendone presentato uno alternativo". Maggioranza e M5S si metteranno al lavoro, partendo da una "base condivisa", per arrivare ad un testo comune dopo aver esaminato alcune problematiche sollevate dal consigliere Flavio Peinetti (Uv).



Data ultima modifica 22 novembre 2019 ore 18:27